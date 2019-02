Diocesi: San Benedetto del Tronto, sabato la “I Giornata di studio bioetica”

La diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto promuove la “I Giornata di studio bioetica”. Ad organizzarla è la Scuola di formazione teologica diocesana, diretta da don Gian Luca Pelliccioni. L’appuntamento è per sabato 23 febbraio, a partire dalle 9.15 presso il centro “Biancazzurro” di San Benedetto del Tronto, sito in Viale delle Sport, 110.

Alla Giornata, con ingresso libero e gratuito, prenderanno parte, insieme al vescovo Carlo Bresciani, Luciano Eusebi, ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Paolo Marchionni, dirigente medico presso la Ausl 1 di Pesaro e presidente dell’Associazione Scienza & Vita di Pesaro, Fano e Urbino. Mons. Bresciani affronterà il tema “Bioetica e teologia”; Eusebi “Le leggi imperfette della bioetica. Lo studio epistemologico”; Marchionni “Il difficile dialogo in bioetica. Alcune questioni attuali”.