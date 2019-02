“A Sua Immagine”: oggi la testimonianza di Giuseppe Antoci, domani lo speciale “nonni-nipoti”

Come di consueto “A Sua Immagine” su Rai Uno ci accompagna ad approfondire temi religiosi, sociali e culturali. Nelle puntate di sabato 16 e domenica 17 febbraio troveremo: la testimonianza di Giuseppe Antoci, in prima linea contro la mafia, un nuovo ciclo di speciali della rubrica “Le frontiere dello spirito” con don Davide Banzato e l’approfondimento dedicato al legame nonni-nipoti. La trasmissione “A Sua Immagine” è realizzata dalla Rai e dalla Conferenza Episcopale Italiana, firmata da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti. Nel dettaglio. “Giuseppe Antoci: un eroe normale” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, in onda sabato 16 febbraio alle ore 15.55 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ci sarà Giuseppe Antoci, che si batte da anni contro la mafia. Nel 2016 Antoci, presidente dell’Ente parco dei Nebrodi in Sicilia, viene assaltato da un commando di malavitosi; riuscito a scampare all’attentato, l’uomo ha continuato a lottare con la malavita organizzata ideando il Protocollo di legalità, diventato poi una legge dello Stato. Una testimonianza di coraggio e speranza. Alle 16.15 torna la rubrica “Le ragioni della speranza”, dedicata al commento del Vangelo della domenica: dopo lo speciale in Giordania con don Marco Pozza, si apre ora un nuovo ciclo di puntate in compagnia di don Davide Banzato; in questo primo incontro don Banzato sarà a Sacrofano, in provincia di Roma, con Gianpietro Ghidini, manager di successo, che ha visto cambiare la sua vita a seguito della perdita del figlio.

“Nonni e nipoti” è invece il titolo della puntata talk di “A Sua Immagine” di domenica 17 febbraio, in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. Ad approfondire il tema saranno in studio con la conduttrice Lorena Bianchetti il teologo don Armando Matteo e lo psicologo Ezio Aceti; ancora, in collegamento interverrà anche Sandro Mazzola, noto calciatore e nonno. Tante poi le testimonianze e le iniziative raccontate nel corso della puntata, tra cui l’incontro con la senatrice Liliana Segre e le “Nonniadi”, olimpiadi organizzate dalle Acli. Dopo il notiziario settimanale con Paolo Balduzzi, alle 10.55 linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, con la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Chiuderà infine la puntata domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta alle ore 12.00 dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro. Per informazioni, approfondimenti e recuperare tutte le puntate di “A Sua Immagine”, è possibile consultare la pagina dedicata al programma sul sito Raiplay.it oppure collegarsi al portale CEInews.it della Chiesa cattolica italiana.