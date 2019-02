Diocesi: Lecce, da domani Portalecce Tv sbarca ogni weekend su Telerama e su Telesalento

“È Parola di Dio. Il Vangelo per la domenica” e “L’ora del Salento 7giorni”. Sono queste le due produzioni Portalecce Tv che da domani saranno trasmesse ogni fine settimana anche su Telerama e su Telesalento. La collaborazione tra emittenti nasce da un’intesa tra l’arcivescovo di Lecce mons. Michele Seccia (rappresentato dal direttore di portalecce.it, Vincenzo Paticchio) e l’editore Paolo Pagliaro, grazie alla mediazione del direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, don Antonio Murrone. “Ho creduto dal primo momento – ha detto Pagliaro – al progetto di collaborazione con la web tv della diocesi, avendo apprezzato fin da subito le motivazioni e le strategie editoriali che hanno spinto l’arcivescovo Seccia e la Chiesa locale a ‘scendere per strada’, utilizzando i più moderni strumenti di comunicazione sociale. Pertanto è stato naturale offrire alcuni spazi alle rubriche di punta di Portalecce tv su Telerfama e su Telesalento. Una scelta di cui essere fiero”. “Aver ottenuto alcuni passaggi sul digitale terrestre per due delle nostre produzioni video, grazie allo spirito di collaborazione di Paolo Pagliaro, cosa non consueta tra testate giornalistiche, non solo ci riempie di orgoglio ma – dichiara Vincenzo Paticchio – soprattutto, ci consente di allargare il nostro raggio di azione evangelizzatrice oltre il web. I risultati raggiunti in questi cinque mesi di vita (quasi 250mila visite sul portale e un incoraggiante consenso sui social), ci invitano a proseguire sulla strada intrapresa, continuando a dare risonanza a tutta quella cronaca spesso trascurata dal resto dei media”. “L’ora del Salento”, il magazine settimanale che costituisce la memoria e la continuità con il settimanale cattolico diocesano, che ha interrotto le pubblicazioni a dicembre del 2015, viene trasmesso da Telerama (canale 12) ogni sabato alle 8.45 e alle 18.45, mentre su Telesalento (canale 73) lo si vedrà il sabato alle 12 e alle 15.30 e la domenica alle 9.30. “È Parola di Dio. Il Vangelo per la domenica” andrà in onda su Telerama la domenica alle 6.45, 8.30, 9.15 e 13.15, e su Telesalento ogni sabato alle 6.25, 8.30, 14.55 e 19.55 e la domenica alle 6.25.