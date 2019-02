Chiese di Abruzzo e Molise: Sulmona, il 16 febbraio la Giornata regionale dedicata alla nuova evangelizzazione

“Io sono una missione su questa terra. Conversione da una semplice amministrazione a uno stato permanente di missione (EG 25)”. È questo il titolo dell’incontro delle Chiese di Abruzzo e Molise (Ceam) in programma sabato 16 febbraio al Centro pastorale diocesano di Sulmona e organizzato dalla Consulta regionale per la Nuova evangelizzazione della Ceam. Il programma dell’incontro prevede, alle 9,45, l’intervento del vescovo di Sulmona-Valva, mons. Michele Fusco. Subito dopo, il vescovo di Isernia-Venafro, mons. Camillo Cibotti, terrà una catechesi sul tema: “Da una pastorale di semplice amministrazione a uno stato permanente di missione (EG 25)”. Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno con dei laboratori esperienziali in cui saranno presentate nuove iniziative di evangelizzazione attivate in 4 ambiti. Il primo ambito riguarderà gli adolescenti e i giovani in relazione al sacramento della Confessione (Riconciliazione); il secondo ambito sarà dedicato ai fidanzati e alla preparazione della celebrazione del sacramento del matrimonio; il terzo porrà l’attenzione sulle famiglie ferite, sulle coppie divorziate e riaccompagnate. A tal proposito, sarà presentata anche l’esperienza della ‘Casa della tenerezza’ di Perugia che è una comunità di condivisione tra sposi, coniugi soli, famiglie, laici, persone consacrate e luogo di accompagnamento per coppie in difficoltà che ha come scopo primario quello di far sentire tutti “accolti dall’infinita paternità di Dio e dalla maternità della Chiesa”.

L’ultimo ambito riguarderà l’affettività e la vita di coppia e farà riferimento alla teologia del corpo e al magistero di San Giovanni Paolo II. Per tale ambito sarà presentato un percorso di spiritualità attraverso la corporeità destinato sia alle coppie che alle singole persone (adolescenti, giovani o adulti). Le conclusioni della giornata regionale saranno affidate a mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato della Ceam per la Consulta regionale per la Nuova evangelizzazione. “Ogni due anni – spiega don Valentino Iezzi, sacerdote pescarese responsabile della Consulta per la Nuova evangelizzazione – siamo soli offrire ai sacerdoti e agli operatori pastorali delle undici diocesi abruzzesi e molisane, una giornata, come quella che vivremo a Sulmona, per condividere nuove esperienze pastorali. L’obiettivo su cui puntiamo molto – spiega don Iezzi- è quello di far conoscere alcune nuove iniziative riguardanti gli ambiti più critici della pastorale e aiutare così il progresso del rinnovamento pastorale nelle nostre Chiese d’Abruzzo e Molise. Quest’anno, seguendo l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ci concentreremo particolarmente sulle iniziative rivolte ai giovani, le coppie ferite e, più in generale, sul tema dell’affettività”.