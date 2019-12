Televisione: Rai Vaticano e Premium, al via “L’uomo in bianco”, 4 reportage su Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Mercoledì il primo su papa Roncalli

Il Novecento dei Papi, la storia di quattro giganti in umanità: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. E’ questo “L’uomo in bianco”, quattro inchieste, tra memoria e attualità, prodotte da Rai Vaticano e da Rai Premium che le trasmetterà l’11, il 18, il 25 dicembre e il 1° gennaio in seconda serata, con testimonianze e immagini esclusive dei relativi pontificati. Si inizia l’11 dicembre alle 23.20, con Giovanni XXIII, il Papa della bontà di Stefano Girotti. “Il suo linguaggio – dice il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura – era estremamente esile, se si vuole, estremamente agevole, facile, agile ma riusciva a percorrere la sensibilità, l’ascolto del tempo”. Nei ricordi del suo aiutante di camera, Guido Gusso, emerge il tratto autentico della sua fede: “Appena diventò Papa, i curiali mi dissero che ogni volta si incontrava il Papa avrei dovuto inginocchiarmi. Così ho fatto il primo giorno. Ma il secondo giorno Papa Giovanni mi ha chiamato e mi ha portato davanti al Santissimo, in Cappella, e mi ha detto: Facciamo un patto? Tu mi baci la mano al mattino, mi dai il buongiorno. Alla sera mi baci la mano e mi dai la buonanotte. Ma se devi inginocchiarti, apri le porte della cappella e ti inginocchi davanti al Santissimo”. Il contesto storico e politico del pontificato di Giovanni XXIII nella ricostruzione di Alberto Melloni, storico e segretario della Fondazione Scienze religiose di Bologna. Il suo pontificato ha aperto la Chiesa alla modernità. E’ stato il primo Papa a valicare a valicare i confini del Vaticano per abbracciare il mondo intero. Dialogo, amicizia, preghiera, i suoi punti fermi. I reportage andranno in onda dopo la riproposizione di fiction Rai dedicate ai Papi Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. “L’Uomo in bianco” è un programma di Massimo Milone, Carlotta Bernabei, Stefano Girotti, Martha Michelini e Nicola Vicenti, coordinamento Rai Vaticano Daniela Molinaro, produttore esecutivo Francesco Puglielli, le musiche di Paolo Vivaldi, la regia di Carlotta Bernabei.