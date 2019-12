Scuola: Viterbo, a Montefiascone prosegue il progetto per recuperare in aula eliminando le lezioni private

E’ arrivato al terzo anno il progetto “Io recupero a scuola”, avviato dall’istituto Dalla Chiesa di Montefiascone (Viterbo) per eliminare le lezioni private e permettere contemporaneamente alle famiglie di risparmiare. Gli studenti hanno la possibilità di recuperare le materie insufficienti direttamente a scuola perché, spiegano dall’istituto, “non ci sembra corretto che gli utenti debbano farsi carico del pagamento anche di altri insegnanti per sostenere i figli, oltre quelli che già paghiamo con le nostre tasse”. Tra le varie iniziative, la scuola ha attivato sportelli di recupero presso i quali gli studenti possono prenotare online il recupero specificando le materie per le quali hanno necessità. In seguito, un software associa il docente libero della disciplina al ragazzo, assegnando allo stesso l’ora di sportello richiesta. Al terzo anno del progetto sono oltre 1400 le ore di recupero svolte. Materie scientifiche e lingue straniere le più richieste. Da quest’anno inizia inoltre un ulteriore progetto, “Aiuta un compagno”, che prevede il sostegno dei ragazzi degli ultimi due anni, selezionati e preparati, verso i compagni del primo, secondo e terzo anno nelle ore pomeridiane. Le ore degli studenti che aiutano gli altri valgono come attività di alternanza scuola-lavoro.