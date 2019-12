Parlamento Ue: Commissione Von der Leyen presenta il Green Deal. Oggi riunione su Conferenza su futuro dell’Europa

(Bruxelles) Il Parlamento terrà una sessione plenaria straordinaria mercoledì dalle 14 alle 16. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans presenteranno il “Green Deal europeo”, con il calendario delle relative proposte legislative e ascolteranno le reazioni degli eurodeputati. “Il piano – secondo una nota del Parlamento – dovrebbe consentire all’Europa di diventare il primo continente neutrale dal punto di vista dell’emissione di carbonio nell’atmosfera entro il 2050”. Oggi invece la commissione per gli Affari costituzionali finalizzerà il suo contributo ai leader del Parlamento Ue (Conferenza dei presidenti) su come strutturare la prossima Conferenza sul futuro dell’Europa. Organizzata da Parlamento, Consiglio e Commissione, la Conferenza dovrebbe iniziare nel 2020 e durare due anni. “L’obiettivo è coinvolgere nel processo un campione rappresentativo della società civile e offrire ai cittadini la possibilità di contribuire alla riforma dell’Ue”. In settimana, inoltre, i gruppi politici prepareranno l’ultima sessione plenaria del 2019 che si terrà dal 16 al 19 dicembre a Strasburgo.