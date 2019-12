Papa Francesco: udienza con il primo ministro della Repubblica Slovacca

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Peter Pellegrini, primo ministro della Repubblica Slovacca, il quale, successivamente, si è incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui, informa la Sala Stampa, “ci si è soffermati sui buoni rapporti bilaterali, con l’auspicio che possano ulteriormente rafforzarsi nell’ambito dell’educazione. Si sono poi commentati i recenti interventi legislativi in favore delle comunità religiose e si sono discussi alcuni temi di mutuo interesse, come le minoranze nazionali, la promozione della libertà di religione, l’accoglienza e la giustizia sociale”. Infine, “alla luce del recente Consiglio ministeriale dell’Osce, tenutosi a Bratislava sotto la Presidenza slovacca, sono stati trattati temi di carattere internazionale e regionale, con particolare attenzione alla situazione in Ucraina e nei Balcani occidentali”.