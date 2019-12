Papa Francesco: Cor, il 15 dicembre la benedizione dei bambinelli in piazza San Pietro

La prima volta cinquant’anni fa quando, il 21 dicembre 1969, Papa Paolo VI, durante l’Angelus, impartì la benedizione alle statuine dei bambinelli che i ragazzi di Roma avevano portato con loro in piazza San Pietro. Anche quest’anno gli oratori e le parrocchie di Roma torneranno in piazza, domenica 15 dicembre, convocati dal Centro Oratori Romani, per un appuntamento di festa, testimonianza e preghiera con Papa Francesco che di anno in anno segna la preparazione al Natale di centinaia di bambini, animatori e famiglie. “È Natale anche qui!” è il tema scelto per questa edizione. Il Pontefice, in quell’occasione, benedirà i bambinelli che verranno portati in piazza, che dalle prime ore del mattino si colorerà della presenza festosa dei piccoli e degli adolescenti degli oratori romani. Parteciperanno, prima, nella basilica vaticana, alla messa presieduta dal card. Angelo Comastri, e poi, in piazza, in un’area apposita transennata, a un momento di animazione aspettando la recita dell’Angelus con Francesco. Il Papa, nel corso della preghiera, benedirà le statuine che i ragazzi avranno portato con loro. “La benedizione dei bambinelli, giunta al suo 50° appuntamento – sottolinea il presidente del Cor, David Lo Bascio – ci ricentra sul mistero del Natale, ricordando a tutti noi che il Signore della Storia viene senza clamore, nel freddo di una grotta. E soprattutto richiamandoci a questa verità: se l’Eterno ha scelto di farsi carne nascendo bambino, noi adulti come possiamo continuare a ignorare le loro istanze, i loro diritti, la loro soggettività? Adorare il Cristo che viene significa adorare anche la sua condizione di piccolo e cambiare la nostra vita, il nostro sguardo e la nostra società perché siano più a misura di bambino”.