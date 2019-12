Morte Piero Terracina: mons. Marcianò (ordinario militare), “ha raccontato l’abisso del male della Shoah per il bene dell’umanità”

“Ho appreso con grande tristezza notizia morte Pietro Terracina. Porto nel cuore la memoria delle sue parole e della sua testimonianza, monito e insegnamento perenne. L’abisso di male della Shoah egli lo ha saputo raccontare per il bene dell’umanità e perché l’orrore non tornasse mai più. Ai suoi cari e alla comunità ebraica, la mia vicinanza e il più sincero cordoglio”. Lo scrive in un messaggio l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, ricordando la morte di Pietro Terracina, uno degli ultimi testimoni della Shoah.