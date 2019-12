Migrazioni: Università Parma, domani dialogo con il card. Zuppi e mons. Perego

Il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, don Luigi Valentini, vicario generale della diocesi di Parma, ed Emilio Rossi, presidente di Ciac onlus, sono i protagonisti della tavola rotonda dedicata al “Dialogo sulle migrazioni”, in programma martedì 10 dicembre alle 17 all’Auditorium di Palazzo del Governatore (piazza Garibaldi a Parma), nell’ambito dei “Seminari di Europa” organizzati dell’Università di Parma. L’incontro – che si svolge nella 71ª ricorrenza dell’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo da parte delle Nazioni Unite – sarà aperto dai saluti di Paolo Andrei, rettore dell’Università di Parma, e di Michele Guerra, assessore alla cultura del comune di Parma. La tavola rotonda sarà moderata da Simonetta Anna Valenti, prorettrice all’Internazionalizzazione dell’Università di Parma, e da Alessandro Pagliara, docente di Storia romana all’Ateneo di Parma e referente organizzativo dei “Seminari di Europa”. Previa iscrizione sulla piattaforma Sofia, la partecipazione all’evento, è valida come titolo di aggiornamento professionale per gli insegnanti.