Manovra: Casellati, “Governo consenta al Parlamento di interpretare appieno la centralità che gli riconosce la Costituzione”

“Il presidente Fico ha ragione nell’esprimere preoccupazione sui tempi di esame della manovra di bilancio. La stessa preoccupazione che ho espresso nella mia lettera di risposta e che riporterò nella capigruppo delle ore 15 per i 3 decreti pervenuti al Senato, dalla Camera, pochi giorni fa e in scadenza il 23, il 25 e il 29 dicembre”. Lo dichiara il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in risposta alla lettera scritta dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. “Alla luce di questa situazione – aggiunge la seconda carica dello Stato – non resta che fare un appello al Governo affinché la programmazione dei tempi di esame dei provvedimenti consenta al Parlamento di interpretare appieno quella centralità che gli riconosce la Costituzione”.