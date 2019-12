Immigrazione: domani flash mob a Montecitorio, “Camera voti riconoscimento cittadinanza a chi è nato e cresciuto in Italia”

Un flash mob a piazza Montecitorio per chiedere che la Camera dei deputati voti urgentemente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati e/o cresciuti in Italia attraverso modifiche alla legge n. 91 del 1992. Si svolgerà domani, 18 dicembre, alle 16.30, per iniziativa del Tavolo Saltamuri, il movimento #ItalianiSenzaCittadinanza e la Campagna #IoAccolgo. Sono 900mila i bambini e adolescenti d’Italia “discriminati dalla legge sulla cittadinanza e, più recentemente, dalle nuove disposizioni dei decreti sicurezza – ricordano i promotori -, che li rendono e li mantengono stranieri in questo loro, nostro Paese. Condannati a dipendere dai permessi di soggiorno dei genitori, dai tempi di attesa sempre più lunghi e da discriminazioni normative e accanimenti burocratici vissuti direttamente al raggiungimento della maggiore età e che finiscono per lasciare in sospeso le loro vite per molto tempo, trasformandoli di fatto in ‘fantasmi per legge'”. L’appuntamento è rivolto soprattutto agli insegnanti, educatori, genitori, studenti delle scuole romane. Saltamuri è un Tavolo che riunisce 133 associazioni di insegnanti, educatori, genitori e studenti. #ItalianiSenzaCittadinanza è un movimento nato nel 2016 e fondato da figli di immigrati cresciuti nelle scuole italiane. #IoAccolgo è una Campagna promossa da 42 organizzazioni che vuole dare visibilità alle esperienze diffuse di solidarietà.