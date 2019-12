Diocesi: Roma, questa sera secondo incontro sulla “Laudato si’” a San Giovanni in Laterano con card. De Donatis e climatologo Mercalli

“Quello che sta accadendo alla Nostra Casa” è il tema del secondo incontro di “Insieme per la nostra casa comune”, itinerario di approfondimento e riflessione sull’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, promosso dalla diocesi di Roma per l’anno pastorale 2019-2020. Appuntamento questa sera alle 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano con il cardinale vicario Angelo De Donatis e il meteorologo e climatologo Luca Mercalli. La serata sarà aperta da un brano musicale eseguito all’organo dal maestro Daniel Matrone, organista titolare della chiesa di San Luigi dei Francesi; seguirà un’introduzione di don Walter Insero, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali del Vicariato. Dopo la lettura di due brani di riferimento tratti dalla “Laudato si’”, l’intervento di Mercalli, la lettura di un brano biblico e le riflessioni del card. De Donatis. In conclusione, Mara Sabia leggerà la “Preghiera per la nostra terra” di Papa Francesco. “Insieme per la nostra casa comune” è iniziato lo scorso 11 novembre con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, e proseguirà con altri cinque incontri, un lunedì al mese, sempre alle 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano, alla presenza di De Donatis, affiancato il 13 gennaio 2020 dall’architetto di fama mondiale ideatore del Bosco verticale Stefano Boeri. Gli altri ospiti saranno, il 10 febbraio l’economista e presidente di Next Leonardo Becchetti; il 9 marzo l’autrice e conduttrice televisiva Licia Colò; l’11 maggio i presidenti di Wwf Italia e di Legambiente Donatella Bianchi e Stefano Ciafani; l’8 giugno la green influencer Federica Gasbarro – unica italiana ad essere stata scelta per presenziare allo Youth Summit Onu dello scorso settembre a New York – e Ruggero Rollini, chimico, youtuber e divulgatore scientifico. Gli incontri verranno trasmessi in diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd, 515 su Sky) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma