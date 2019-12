Diocesi: Ferrara, morto don Gian Luigi Bernini. L’annuncio dell’arcivescovo Perego

È morto, oggi, a Ferrara don Gian Luigi Bernini. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, che “lo affida alle preghiere di tutti i fedeli” e “ringrazia il Signore per l’opera che ha svolto in diocesi”. A breve sarà comunicata la data delle esequie. Don Bernini era nato a Bondeno il 22 ottobre 1930. Ordinato a Ferrara il 17 settembre 1955, è stato vicario parrocchiale nella cattedrale di San Giorgio, poi parroco di Ruina, Stellata, San Nicolò, Benvignante e della Sacra Famiglia. E, ancora, ad Ariano Ferrarese, Porotto, Cassana. Tra il 1994 e il 2002 è stato rettore della chiesa del monastero di Santa Chiara. Ha poi guidato le comunità di San Giovanni di Ostellato, Brazzolo, Fossanova San Marco, Fossanova San Biagio. Dal 2002 al 2011, è stato cappellano del Tempio di San Cristoforo alla Certosa. Negli ultimi otto è stato ospite della Casa di Riposo “Betlem per chi soffre”.