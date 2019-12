Consiglio d’Europa: segretario generale Pejcinovic Buric, visita in Turchia. Giornata internazionale anti-corruzione

(Strasburgo) Il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, è in Turchia oggi per una serie di incontri con il presidente Recep Erdogan, il ministro degli esteri Mevlüt Çavuşoglu e il ministro della giustizia Abdulhamit Gül. Intervenendo al lancio di una nuova iniziativa di 18 mesi a sostegno dell’attuazione del piano d’azione turco per i diritti umani, organizzato dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea in collaborazione con le autorità turche, il segretario generale ha affermato che il fallito tentativo di colpo di stato di tre anni fa è stato “un attacco illegittimo alle istituzioni democratiche di questo Paese” e ha assicurato il supporto pratico e tecnico del Consiglio d’Europa nel quadro delle riforme relative ai diritti umani. Sono infatti necessari progressi sulle “carenze individuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di giustizia penale, privazione della libertà e libertà di espressione”.

Oggi il Consiglio d’Europa aderisce alla Giornata internazionale anti-corruzione. “In troppi Paesi assistiamo alla corruzione o a comportamenti non etici da parte di persone responsabili delle istituzioni pubbliche. Ciò riduce la fiducia e il rispetto di tali istituzioni che, a loro volta, erodono la democrazia e lo stato di diritto. Non dovremmo quindi sorprenderci se c’è una maggiore distanza tra le persone e le loro istituzioni pubbliche” ha affermato Marin Mrčela, presidente del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa (Greco), sottolineando tuttavia “le numerose manifestazioni di piazza che si svolgono in tutto il mondo” per chiedere onestà. Sempre oggi, a Belgrado, l’ufficio del Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati lancerà la pubblicazione “Promuovere approcci a misura di bambino nell’area della migrazione: standard, orientamenti e pratiche attuali” in collaborazione con l’Unicef.