Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani puntata dedicata a Maria con un viaggio nei santuari italiani in cui è venerata

Maria: una presenza che affascina da sempre tutti, credenti e non. Eva Crosetta, accompagnata dal commento di don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, domenica 8 dicembre, alle ore 9.15, su Rai Due, racconterà il mistero di Maria di Nazareth, una “donna normale”, come l’ha definita Papa Francesco, che da più di duemila anni attira fedeli nei santuari di tutto il mondo, ispirando arte, letteratura e poesia. Prendendo spunto da alcune riflessioni di Bergoglio, il programma di Vito Sidoti entrerà in alcuni luoghi dove è contemplata la bellezza e la grandezza di Maria, a cominciare da quel piccolo santuario della Madonna dell’Archetto, a Roma, ricco di storia, marmi preziosi e numerose pitture; poi, visita alla Madonna del Verde, in Puglia, che richiama molta fede e devozione popolare risalente al miracolo della guarigione dal “Male del Verde”, dall’anemia da favismo che colpiva molti bambini, da qui il suo nome.