Pastorale della salute: Verona, da gennaio un corso promosso dal Centro camilliano di formazione, in collaborazione con la Facoltà teologica del Triveneto

Il convegno “Dal guaritore ferito al pastore resiliente” inaugurerà, il 18 gennaio, il corso annuale di pastorale della salute organizzato dal Centro camilliano di formazione di Verona, in collaborazione con la Facoltà teologica del Triveneto. L’obiettivo è preparare esperti nella pastorale della salute sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici impegnati nel servizio ai malati e nell’ambito della carità. Il corso di pastorale della salute (gennaio-dicembre 2020) offrirà ai partecipanti non solo solidi contenuti teorici, ma anche l’opportunità di tradurli in pratica attraverso la relazione di aiuto, esercitata in vari contesti sanitari e sociosanitari.

“In questi decenni, la riflessione teologica in merito alla pastorale della salute – spiega padre Danio Mozzi, vicedirettore del Centro camilliano di formazione di Verona – ha seguito un percorso di attenzione a tutti gli aspetti riguardanti il dato biblico rivelato, la tradizione patristica, la recezione nel magistero ecclesiale e la prassi di servizio ai malati, nel corpo e nello spirito. Il tema del convegno del 18 gennaio vuole concentrarsi sull’operatore di pastorale sanitaria, affrontando in particolare il passaggio tra due modelli interpretativi: da quello che proviene dalla metafora del ‘guaritore ferito’ a quello che approda alla resilienza dell’operatore pastorale”. Al convegno sono invitati coloro che operano a vario titolo nella pastorale e tutti gli interessati alle tematiche trattate. In questa giornata sarà possibile iscriversi al corso di pastorale della salute.

Gli insegnamenti del corso si articolano attorno a 5 aree di ricerca: biblico-patristica, teologica, pastorale, culturale-umanistica, bioetica. Il corso prevede anche una formazione in counseling pastorale e un tirocinio pratico supervisionato, rivolto ai malati, ai familiari e al personale sociosanitario. Al termine, verrà rilasciato un attestato di “Esperto in pastorale della salute” riconosciuto dal Centro camilliano di formazione e dalla Facoltà teologica del Triveneto.

Il corso si svolgerà da gennaio a dicembre 2020, presso la sede del Centro camilliano di formazione a Verona, il sabato con orario 9.30-12.30 e 14-17. Info: https://www.sentieriformativi.it/2019/corso-annuale-di-pastorale-della-salute/.