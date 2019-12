Ospitalità religiosa: Assisi, il 24 e il 25 gennaio il seminario nazionale

Si terrà ad Assisi il 24 e 25 gennaio il seminario nazionale sull’ospitalità religiosa, a cura dell’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei. Lo ricorda una nota dell’Associazione Ospitalità religiosa italiana.

Tremila strutture per oltre 200.000 posti letto sono i numeri di questo settore che oramai si rivolge ad un pubblico indistinto, offrendo sia la possibilità di un soggiorno per riscoprire valori e spiritualità, come anche l’opportunità di un turismo fatto di esperienze e accoglienza.

Al seminario, rivolto in particolare ai gestori delle strutture, interverranno mons. Domenico Sorrentino, mons. Roberto Malpelo e Mauro Salvatore. Non mancheranno numerosi interventi di coloro che operano in questo settore, per testimoniare la loro esperienza e proporre nuovi orizzonti per l’ospitalità di matrice religiosa, con particolare riferimento agli aspetti giuridici e organizzativi.

“Colonna portante saranno i tavoli di condivisione, in cui tutti i partecipanti potranno esprimere le proprie opinioni e proposte – evidenzia la nota -. Verranno raccolte e catalogate così da essere serbatoio di idee per il percorso che don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, ha intrapreso ‘verso uno stile condiviso dell’ospitalità conviviale’”.