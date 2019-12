Natale: Unitalsi sezione pugliese, sabato 14 dicembre San Marco in Lamis si trasformerà nella Betlemme di 2000 anni fa

San Marco in Lamis (Fg) sabato 14 dicembre, alle ore 18, si trasformerà nella Betlemme di 2000 anni fa per rivivere la straordinaria storia degli eventi che portarono alla nascita di Gesù. Un percorso mariano in preparazione al Natale che verrà animato da oltre 250 figuranti, che come d’incanto riporteranno indietro di 20 secoli le lancette dell’orologio per fare rivivere ciò che accadde a Maria, Giuseppe e i Re Magi.

L’iniziativa, che ha come titolo “Sulla strada che conduce alla stella. Percorso mariano in preparazione al Santo Natale”, nasce da un’idea realizzata dalla sezione pugliese dell’Unitalsi, in collaborazione con il comune di San Marco in Lamis, le parrocchie e alcune associazioni di San Marco in Lamis. L’evento si snoderà per le vie di San Marco in Lamis e ogni tappa del cammino sarà ospitata da una chiesa della città. Gli oltre 250 i figuranti, soprattutto giovani, si metteranno in gioco svestendo i panni moderni e indossando quelli della Palestina del I secolo.

Molti dei ragazzi, circa 150, che hanno aderito a questa iniziativa saranno impegnati anche per l’incontro regionale dei giovani unitalsiani della Puglia che quest’anno ha come slogan “Ri-generati dalla letizia!”. Per loro l’appuntamento è a San Giovanni Rotondo dal 13 al 15 dicembre.

“Abbiamo inserito questo importante evento – spiega Palma Guida, presidente della sezione pugliese dell’Unitalsi – all’interno del Pellegrinaggio dei giovani della Puglia. Questa iniziativa vuole essere un cammino mariano in preparazione al Santo Natale”.

“L’Unitalsi, come associazione – aggiunge Guida -, è in continuo cammino, un cammino di fede, di gioia, di amore verso l’altro e i giovani sono il presente di questa associazione, ecco perché li abbiamo resi protagonisti”.

“La strada – conclude Guida – che ci porta alla stella, a Gesù, è Maria. Proprio con Maria, attraverso lei e con lei, l’associazione, nel pomeriggio del 14 dicembre, si metterà in cammino: Maria ci farà da guida e ripercorreremo le tappe principali prima della nascita di Gesù”.