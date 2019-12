Immacolata: Assisi, cast artistico tutto al femminile per il concerto “Andrò a vederla un dì”

Sarà dedicato alla Vergine Maria il concerto “Andrò a vederla un dì” che un cast artistico tutto al femminile proporrà domani, domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, nella sala san Pio X del Museo della Porziuncola, ad Assisi.

Come spiega una nota, l’evento musicale – nella cornice perfetta della mostra fotografica “Bella Tu Sei Qual Sole”, ospitata fino al 12 gennaio al Museo – “vuole essere un momento di condivisione e di festa, passando da canti della tradizione popolare a brani di musica colta e poco conosciuta, senza tralasciare i grandi classici della storia mariana”.

Nel corso del concerto, con inizio alle 17.30, Maria Chiara Fiorucci all’arpa, Micaela Baldwin al flauto e il soprano Elisa Bovi proporranno i brani: “Andò a vederla un dì”, “Lodate Maria”, “Salve Maria” di S. Mercadante, “Stabat Mater” di Z. Kodàly per concludere con le più conosciute “Ave Maria”, come quella di Schubert.