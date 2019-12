Giornalismo: Ceam, lunedì 9 un incontro su “Rai Parlamento: un modello di pluralismo”

Si terrà lunedì 9 dicembre a Teramo, nella sala conferenze della curia vescovile, l’incontro promosso dall’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale di Abruzzo-Molise (Ceam) dedicato ai giornalisti e ai direttori degli Uffici per le comunicazioni sociali delle 11 diocesi della circoscrizione ecclesiastica abruzzese-molisana. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali della diocesi Teramo-Atri e l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Ad intervenire, a partire dalle ore 9,30, saranno: Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento e delegato della Ceam per le comunicazioni sociali, e il presidente dell’Odg Abruzzo, Stefano Pallotta.

Il tema della giornata sarà: “Rai Parlamento: un modello di pluralismo. La crisi del giornalismo e la necessità di far fronte alla ‘nuova povertà’ dell’informazione”.

I giornalisti interessati potranno accreditarsi sulla piattaforma Sigef per il riconoscimento dei crediti formativi.