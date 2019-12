Diritti umani: Vicenza, lunedì si riflette sulle sfide nel Mediterraneo nell’incontro “La legge del mare”

Lunedì 9 dicembre, alle 18, al Palazzo delle Opere sociali a Vicenza si terrà l’incontro “La legge del mare” per riflettere e approfondire i temi legati alle sfide attuali in particolare nel Mediterraneo e alle conseguenti ricadute sociali. L’occasione di questo approfondimento è data dalla Giornata mondiale dei diritti umani indetta dalle Nazioni Unite e che ricorre il giorno seguente, 10 dicembre.

Intervengono Mario Faggionato (Giuristi democratici), Emilio Schirru (fa parte dell’Ordine di Malta e, come medico, ha partecipato a numerose missioni di soccorso a Lampedusa); don Mattia Ferrari (sacerdote della diocesi di Modena, che ha partecipato a due salvataggi da parte della nave “Mare Jonio” di “Mediterranea Saving Humans” che opera nel Mediterraneo); Achille Variati, sottosegretario al Ministero Interni. Modera Franco Balzi, sindaco di Santorso (Vi).

Organizzano Casa per la Pace, Giuristi democratici, Migrantes Vicenza, Mediterranea Saving Humans di Vicenza, Non Dalla Guerra, Centro Astalli Vicenza, Centro culturale San Paolo-Vicenza, Cittadini per Costituzione, La Voce dei Berici, Cooperativa Pari Passo, Incursioni di Pace-Rete Progetto Pace Vicenza, Movimento dei Focolari Veneto, Pax Christi, Presenza Donna, Vicenza Solidale.