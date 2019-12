Diocesi: Termoli-Larino, oggi si inaugura con la preghiera di Papa Francesco il presepe elettromeccanico alla chiesa di Sant’Anna

Da stasera al 6 gennaio 2020 il Centro diocesano vocazioni “La Sorgente” (diocesi di Termoli-Larino) promuove un’iniziativa dedicata al presepe. “Si tratta di una natività biblica elettromeccanica aperta al pubblico dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 ogni venerdì, sabato e domenica (compresi festivi)”, si legge in una nota della diocesi. Il presepe sarà inaugurato stasera alle 19 con la preghiera di contemplazione di Papa Francesco tratte dall’Admirabile signum, la lettera apostolica sul significato e il valore del presepe. “Il presepe – scrive il Santo Padre – è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui”.