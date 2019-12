Diocesi: Rimini, il Campo Lavoro missionario apre un info point per le festività natalizie. Oggi l’inaugurazione

L’associazione Campo Lavoro missionario di Rimini apre un info point per le festività natalizie. L’inaugurazione è prevista per oggi, sabato 7 dicembre, alle 16.30, in via Giordano Bruno 27. Sarà presente mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, oltre alle autorità cittadine. L’iniziativa costituisce un’originale e inedita anteprima per la 40ª edizione del Campo Lavoro, che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

L’info point (aperto tutti i giorni, da sabato 7 a martedì 24 dicembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30), rappresenta un punto di incontro e di ritrovo, in cui poter conoscere le tante attività dell’associazione, dai progetti nelle scuole alle esperienze nelle missioni in giro per il mondo. Inoltre, sarà possibile associarsi. “Crediamo molto in questi momenti – spiega Gabriele Valentini, presidente dell’associazione – perché se davvero vogliamo migliorare la situazione in atto occorre partire dai più piccoli che saranno gli uomini e le donne del domani. Far capire loro l’importanza del non spreco, del recupero e del riutilizzo deve essere il primo passo verso una coscienza sempre più certa”.

Spazio anche ai bambini: ogni giorno sarà aperto il laboratorio “Ri-Creo, Ri-Uso”, in cui i più piccoli potranno creare i propri biglietti natalizi con materiali di recupero. Infine, domenica 8 dicembre il Campo Lavoro parteciperà con la propria bancarella a Borgo Solidale, il villaggio del volontariato di Borgo San Giuliano (Rimini).