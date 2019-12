Diocesi: Napoli, oggi il card. Sepe presenta i doni offerti dal Papa, Mattarella e altri personaggi illustri per asta di beneficenza

Prestigiosi doni di Papa Francesco, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e di tanti altri verranno presentati nel corso della conferenza stampa che il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe terrà alle ore 11 di oggi, nella sala del palazzo arcivescovile in Largo Donnaregina.

I tanti doni verranno battuti all’asta nel corso della serata che, come sempre dal 2006, si terrà presso l’auditorium della Rai in via Marconi con la partecipazione di numerosi artisti che si esibiranno volendo condividere lo spirito di carità e solidarietà della manifestazione.

“Il danaro raccolto – spiega una nota della diocesi di Napoli – consentirà di realizzare, in strutture ospedaliere pediatriche, progetti che permetteranno di assicurare ai piccoli pazienti un’assistenza sempre più aggiornata grazie all’impiego di strumentazioni di ultima generazione”.

Sono stati previsti, quest’anno, interventi per l’Azienda ospedaliera dei Colli (Centro Nemo distrofia muscolare); per l’Azienda universitaria Vanvitelli (termociclatori per la cura del diabete in età pediatrica e cardiomonitor per la cura di bambini con problemi oncologici ed ematici); per l’Azienda Santobono (impianto video per collegare costantemente famiglia e piccoli ricoverati, ma anche pulmino per trasporto familiari); per Azienda universitaria Federico II (videogastroscopio per cura motilità digestiva pediatrica).

Alla conferenza stampa prenderanno parte il vice direttore Rai Napoli Antonio Parlati e diversi artisti.