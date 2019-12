Diocesi: mons. Oliva (Locri-Gerace), insegnanti di religione cattolica “primi collaboratori nella missione educativa dei giovani”

“Penso a voi come primi collaboratori nell’esercizio della missione educativa tra i ragazzi e i giovani studenti, ma anche come portatori di un messaggio di speranza e di fede”. Con queste parole, in una lettera aperta, si è rivolto agli insegnanti di religione cattolica il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, consegnando ai docenti un percorso formativo diocesano. “Attraverso di voi – ha sottolineato il presule – la Chiesa arriva al mondo dei giovani e trasmette loro i valori della fede e dell’esperienza cristiana. Tenete sempre desta la gioia e la bellezza dell’essere cristiani”. Presentando il percorso formativo, mons. Oliva ha auspicato che esso “consenta di avere costante consapevolezza della missione ricevuta. Superando la visione ‘meramente professionale’ del servizio dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola e riaffermandone il carattere di vero ministero ecclesiale”.