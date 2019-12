Diocesi: Ac Prato, domani festa dell’adesione con concerto meditazione d’Avvento

Festa dell’adesione con concerto meditazione d’Avvento e discesa della stella cometa dal campanile di San Domenico fino al chiostro. Per il terzo anno, l’Azione cattolica diocesana di Prato invita a partecipare a un pomeriggio ricco di iniziative rivolte a tutti i pratesi.

Domani, domenica 8 dicembre, alle 16, nella chiesa di San Domenico, nel cui complesso si trova il centro diocesano di Azione Cattolica, è in programma un concerto del coro dell’orchestra interparrocchiale della diocesi, che ha dato prova della propria bravura il giorno dell’ingresso del vescovo Giovanni Nerbini a Prato e anche in altre occasioni solenni. Verranno eseguite musiche di Marco Frisina a tema mariano e ogni brano verrà spiegato per offrire una meditazione d’Avvento ai presenti. Il concerto sarà introdotto dal vescovo Giovanni Nerbini.

Al termine, verso le ore 18, il canto “Tu scendi dalle stelle” sottolineerà la discesa della stella cometa illuminata dalla cima del campanile. Uno spettacolo suggestivo che, anche lo scorso anno, ha affascinato grandi e piccini ed è organizzato in collaborazione con la Protezione civile della Misericordia e il Gruppo storico San Domenico. Non mancheranno stand gastronomici – con biscotti a forma di stella – e mercatini con oggetti natalizi, il cui ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo parrocchiale. Inoltre, nel refettorio antico verrà proiettata la volta celeste.