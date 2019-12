“A Sua Immagine”: 7 e 8 dicembre. In scaletta, il santuario di Collevalenza, speciale Immacolata e nuova tappa in Armenia con don Pozza

Seconda domenica d’Avvento con “A Sua Immagine” su Rai Uno. Tra i temi delle puntate di sabato 7 e domenica 8 dicembre, l’incontro di una mamma con il santuario di Collevalenza; prosegue poi il viaggio in Armenia con don Marco Pozza per “Le ragioni della speranza”; infine, la puntata talk domenicale è dedicata a Maria nel giorno della festa dell’Immacolata. “A Sua Immagine” è un programma realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

“Mio figlio guarito con l’acqua di Madre Speranza” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, di oggi, sabato 7 dicembre, su Rai Uno, alle ore 15.55. In studio con Lorena Bianchetti c’è Elena Fossa, una mamma che racconta la malattia di suo figlio Francesco Maria e l’incontro con il santuario di Collevalenza, conosciuto come la piccola Lourdes italiana. Alle 16.15 puntuale la rubrica “Le ragioni della speranza”, dedicata al commento del Vangelo della domenica: don Marco Pozza e il team di “A Sua Immagine” si trovano sempre in Armenia, in pellegrinaggio con l’Opera Romana Pellegrinaggi; in questa nuova tappa don Pozza, accompagnato da don Giovanni Biallo, visita la città più sacra per la Chiesa apostolica armena, Echmiadzin, la sede del catholicos.

“Maria modello di donna” è il titolo dello speciale domenicale di “A Sua Immagine”, in onda l’8 dicembre, alle ore 10.30, in diretta su Rai Uno, in occasione della festa l’Immacolata. Chi è oggi Maria? Quale modello rappresenta per la società attuale? Sono le domande che la conduttrice Lorena Bianchetti rivolge ai suoi ospiti in studio: Anna Pia Viola, teologa e francescana secolare, e Alessandra Broccolini, antropologa e studiosa della devozione popolare. In collegamento da Lourdes, poi, c’è l’inviato Paolo Balduzzi, pronto a raccogliere testimonianze di devoti e pellegrini.

Alle ore 10.55 linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dalla chiesa S. Maria Assunta in Brignano Gera d’Adda (Bg), con la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Chiude, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle ore 12 da piazza San Pietro.