Terremoto in Albania: vescovi Puglia, indetta una giornata straordinaria di colletta in favore delle persone colpite

La Conferenza episcopale pugliese ha indetto per domenica 22 dicembre, in tutte le chiese di Puglia, una giornata straordinaria di colletta in favore delle persone colpite dal recente terremoto in Albania. Le offerte raccolte dai fedeli in quel giorno saranno devolute in favore dei terremotati, attraverso la delegazione Caritas Puglia, che sarà impegnata anche nei prossimi mesi in attività di sostegno alle Caritas albanesi. A questa iniziativa corale di raccolta fondi si aggiungono anche le altre iniziative promosse dalle varie Caritas diocesane di Puglia, alcune delle quali hanno dedicato a questo scopo anche la tradizionale raccolta dell’Avvento di Fraternità. Per il momento non è prevista la raccolta di generi alimentari o indumenti. Tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta potranno farlo direttamente in parrocchia oppure attraverso un bonifico bancario (causale Albania/Terremoto novembre 2019) sul conto intestato a Caritas Italiana (Iban IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111).