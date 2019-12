Giornali Fisc: Siracusa, Orazio Mezzio nominato primo direttore laico del settimanale “Cammino”

Il giornalista Orazio Mezzio è il primo direttore laico del settimanale cattolico “Cammino” della diocesi di Siracusa. Lo ha nominato all’unanimità il Consiglio d’amministrazione della cooperativa“Periodico Cammino s.c.r.l.” presieduta da Luca Marino. Il nuovo direttore, accompagnato dal presidente dell’Ucsi di Siracusa Salvatore Di Salvo, ha incontrato l’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, e il vice direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali, Alessandro Ricupero. “Si è convenuto circa la necessità di dare alla città uno spazio di dialogo nel solco della dottrina sociale della Chiesa. In particolare, l’arcivescovo si è detto compiaciuto della scelta di una direzione laica, capace di affrontare con coraggio le sfide culturali del momento”, si legge in una nota. Mezzio ha diretto il mensile “Il focolare”, edito dalla Curia provinciale dei Frati Cappuccini di Siracusa. “A lui gli auguri di un proficuo servizio – afferma il presidente della Cooperativa Periodico Cammino Luca Marino – certi che, sotto il protettivo mantello della Madonna delle Lacrime, Cammino continuerà come prima e più di prima a essere voce del territorio e dell’intera comunità diocesana”.