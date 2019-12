Ecumenismo: il 9 dicembre, a Roma, la presentazione della collana “scambio di doni”

Verrà presentata a Roma, il 9 dicembre, la nuova collana della Libreria editrice vaticana (Lev), “Scambio di doni”. L’appuntamento – informano gli organizzatori – è per le ore 17, presso Palazzo della Rovere, sede dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3). Dopo i saluti di Edwin F. O’Brien, cardinale Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, interverranno: Kurt Koch, cardinale presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani; Ian Ernest, arcivescovo direttore dell’Anglican Centre a Roma. L’evento sarà moderato da Barbara Castelli, giornalista del Dicastero per la Comunicazione. La nuova collana “Scambio dei doni” è caratterizzata da una forte vocazione ecumenica ed intende “evidenziare i legami che uniscono i cristiani delle varie confessioni in numerosi ambiti della vita di fede e sociale”. I volumi raccolgono testi e discorsi del Papa, presentano un suo scritto inedito e sono introdotti da un contributo di un rappresentante dei fratelli e delle sorelle delle Chiese e Comunità ecclesiali separate, con cui la Chiesa cattolica è in cammino verso il ristabilimento della piena comunione. I primi due testi sono: “Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida dell’ambiente” (pag. 144; Euro 15,00) con prefazione del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e “La preghiera. Il respiro della vita nuova” (pag. 208; Euro 15,00), con prefazione del Patriarca di Mosca Kirill.