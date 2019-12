Diocesi: Rimini, per le “Giornate evento di comunicazione Sovvenire” al via oggi iniziative culturali dedicate a luoghi storici della città

In occasione delle “Giornate evento di comunicazione Sovvenire” il settimanale diocesano “il Ponte” di Rimini propone una serie di iniziative culturali dedicate ad alcuni luoghi storici della città. Gli eventi, organizzati con “Sovvenire” e la collaborazione della Commissione diocesana per l’arte sacra, la rettoria del duomo e l’Istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli”, sono completamente gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per il fine settimana, da oggi a domenica 8 dicembre, con una serie di iniziative che comprendono visite guidate e presentazioni di libri.

Si comincia con la scoperta del “Tesoro del Tempio”, prezioso ma perlopiù sconosciuto: vasi sacri, suppellettili liturgiche, paramenti e reliquiari che raccontano la storia religiosa e la cultura della diocesi di Rimini. Un patrimonio situato nella Sala San Gaudenzo, costruita accanto al Tempio Malatestiano.

Appuntamento oggi pomeriggio, alle ore 17 proprio in Sala San Gaudenzo, per la presentazione della “Guida breve al tesoro della cattedrale di Rimini”, volume scritto dallo storico d’arte Pier Giorgio Pasini, che a seguire accompagnerà i presenti in una visita guidata del prezioso patrimonio.

Le visite alla Sala e al “Tesoro” si ripeteranno sabato 7 e domenica 8 dicembre, a cura della storica dell’arte Maria Cecilia Pecci, alle ore 15.30 e sempre a ingresso gratuito. Infine, è prevista una visita guidata della cattedrale, sempre a cura di Pier Giorgio Pasini, sabato 7 dicembre alle ore 15.30.

L’altro luogo al centro degli eventi di Sovvenire è la chiesa di San Giuliano borgo, tra le più antiche di Rimini. Domenica 8 dicembre, dalle 16 alle 18, visita guidata (gratuita) della chiesa di San Giuliano con Alessandro Giovanardi, docente di Arte Sacra e di Iconografia e Iconologia presso l’Istituto di scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini–San Marino e Montefeltro.