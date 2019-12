Diocesi: Prato, da domani 23 presepi in mostra e in gara realizzati dai bambini del catechismo

Torna a Prato “Presepiando al catechismo”, il concorso rivolto ai bambini delle parrocchie pratesi. Da domani, sabato 7 dicembre, nell’oratorio della Madonna del Buon Consiglio in via Garibaldi, saranno in mostra i 23 presepi realizzati da altrettanti gruppi di catechismo. Il vincitore sarà decretato dal gradimento dei visitatori, invitati ad indicare, scrivendolo su un bigliettino, il presepe più bello del concorso 2019. L’inaugurazione, in programma domani, è preceduta da un incontro in preparazione all’Avvento guidato dal vescovo Giovanni Nerbini in cattedrale, alle ore 10, rivolto a tutti i ragazzi del catechismo e ai loro genitori. I partecipanti sono invitati a portare i “Bambinelli” dei loro presepi di casa per essere benedetti. Poi, intorno alle 11,30, tutti si sposteranno in via Garibaldi, per raggiungere il chiesino, all’interno del quale è stata allestita la mostra dei presepi curata dall’ufficio catechistico diocesano. Il tema di Presepiando 2019 è “La Sacra Famiglia parla a tutte le famiglie”. Accanto a ogni presepe, una preghiera scritta dai bambini e stampata in molte copie per i visitatori che volessero prenderla e portarla a casa. Lo scorso anno, furono oltre cinquemila i votanti e circa diecimila i visitatori dell’esposizione dei presepi che anche in questa edizione sarà visitabile tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 19, dal 7 dicembre fino al 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, giorno in cui verranno proclamati i primi tre classificati del concorso. L’annuncio verrà dato nel pomeriggio sul sagrato del duomo, al termine della messa dei popoli. Oltre ai 23 presepi in gara, ci sono altre Natività in mostra, realizzate dalla Libreria Cattolica in occasione dei suoi 60 anni di attività, dall’Anffas di Prato e dalla comunità cattolica rumena. E un presepe presenterà i simboli della Caa, la comunicazione aumentativa alternativa, nell’ambito del cammino di iniziazione cristiana per i bambini con difficoltà cognitiva complesse. Dal 21 dicembre all’interno del chiesino arriverà anche la Luce della Pace proveniente da Betlemme, portata ogni anno in città dagli scout Agesci.