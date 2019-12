Diocesi: Milano, questa sera il “Discorso alla città” dell’arcivescovo Delpini. “Benvenuto, futuro!”

“Benvenuto, futuro!”: è il titolo del Discorso di Sant’Ambrogio che oggi, vigilia della festività del patrono, sarà pronunciato dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiedendo nella basilica di Sant’Ambrogio alle ore 18 il rito dei primi vespri. Nel tradizionale “discorso alla città”, Delpini affermerà tra l’altro: “Lo sguardo cristiano sul futuro non è una forma di ingenuità per essere incoraggianti per partito preso: piuttosto è l’interpretazione più profonda e realistica di quell’inguaribile desiderio di vivere che, incontrando la promessa di Gesù, diventa speranza. Non un’aspettativa di un progresso indefinito, come l’umanità si è illusa in tempi passati; non una scoraggiata rassegnazione all’inevitabile declino, secondo la sensibilità contemporanea; non la pretesa orgogliosa di dominare e controllare ogni cosa, in una strategia di conquista che umilia i popoli. Piuttosto la speranza: quel credere alla promessa che impegna a trafficare i talenti e a esercitare le proprie responsabilità per portare a compimento la propria vocazione”. All’appuntamento sono invitate le autorità, i rappresentanti istituzionali e i sindaci dei Comuni di tutto il territorio in cui si articola la diocesi. Prima della funzione, alle ore 17, l’arcivescovo incontrerà privatamente i rappresentanti delle comunità cattoliche di lingua estera, accompagnati dai rispettivi cappellani.

Nel contesto dell’incontro con le Cappellanie, verranno consegnati all’arcivescovo e ai cappellani presenti, due docufilm dedicati rispettivamente alle figure di Ambrogio e del card. Alfredo Ilefonso Schuster. I cortometraggi, i primi realizzati – in un più ampio progetto accompagnato dalla diocesi – dall’associazione “Cinema cristiano”, “hanno l’obiettivo – spiega una nota – di far conoscere, con un linguaggio semplice e un mezzo facilmente utilizzabile anche dai giovani, la storia della Chiesa di Milano, secondo la logica del Sinodo minore ‘Chiesa dalle genti’”. La celebrazione di questa sera sarà trasmessa in diretta da Telepace (canale 187 del digitale terrestre), Telenova (canale 14 del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano.