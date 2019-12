Diocesi: Catania, domani raccolta alimentare per la Caritas al parco commerciale “Le Zagare”

Si svolgerà domani, sabato 7 dicembre, dalle 9.30 alle 21, al parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, a Catania, una raccolta alimentare destinata alle due mense della Caritas diocesana di Catania: “Help Center” della Stazione Centrale e “Beato Dusmet” di Librino. Per l’intera giornata di sabato, sarà possibile donare dei prodotti alimentari direttamente alle postazioni dell’organismo pastorale che verranno allestite nei punti di ingresso dell’ipermercato. I volontari consegneranno ai cittadini interessati una busta col logo Caritas per la raccolta di pasta, riso, sughi, pelati, scatolame (tonno e carne), legumi, olio extra-vergine, latte e alimenti per l’infanzia. Le due mense costituiscono dei riferimenti fondamentali per gli ultimi della città. Nel corso del 2018, secondo i dati registrati dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse dell’organismo diocesano, le due mense della Caritas di Catania hanno preparato e servito oltre 200 mila pasti. Una media di circa 500 pasti quotidiani all’Help Center, considerando anche la quota riservata all’Unità di Strada, e circa 200 per ogni pranzo preparato nei quattro giorni a settimana alla “Beato Dusmet”. Un servizio che non si ferma nel corso dell’anno nemmeno per le feste e che è consentito dalle generose donazioni di privati cittadini e di aziende e dagli oltre 600 volontari.