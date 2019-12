Diocesi: Arezzo, domani esperti a confronto sul tema “Custodire e tutelare la vita… fino in fondo”

Un convegno sulla tutela della vita fino al suo naturale spegnersi. Si svolgerà domani, sabato 7 dicembre, dalle 9.30 nel palazzo vescovile di Arezzo. L’iniziativa nasce dal fatto che “tra i vari e scottanti argomenti a cui la società contemporanea è chiamata a dare risposte chiare ed inequivocabili, il tema del fine vita occupa un posto centrale”. Per offrire un proprio contributo alla conoscenza del tema, letto sotto varie sfaccettature, l’Azione Cattolica diocesana e l’Ufficio diocesano di Pastorale sanitaria hanno organizzato il convegno dal titolo “Mors et Vita duello. Custodire e tutela vita… fino in fondo”. Partecipano all’incontro: Giacomo Rocchi, magistrato, esperto di tematiche bioetiche, Assuntina Morresi, docente di chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia, e Riccardo Poli, direttore sanitario Ispro Toscana e bioeticista.