Diocesi: Acireale, domani l’inaugurazione di “Contamination Lab” alla presenza del vescovo Raspanti

Domani, sabato 7 dicembre, alle ore 10.30, nella sala conferenze del Credito siciliano, in via Sclafani, 40, ad Acireale, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la diocesi di Acireale, la Fondazione Città del Fanciullo Acireale, il Credito Siciliano–Rete commerciale Creval, la Fondazione Maria Barbagallo in collaborazione con Free Mind Foundry inaugurano ConLab Acireale–Spazio di coworking per start up. Sarà presente il vescovo, mons. Antonino Raspanti.

Il “Contamination Lab” è uno spazio creativo di coworking in cui i giovani team selezionati potranno sviluppare il loro progetto di impresa potendo contare su uno spazio fisico dove lavorare, un programma formativo dedicato, e una rete di esperti a supporto.