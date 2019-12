Cinema: Acec, festeggia i 70 anni con l’udienza con Papa Francesco

L’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) compie 70 anni di attività e li festeggia con un’edizione speciale degli “SdC Days” a Roma, da oggi all’8 dicembre. Tre giorni di tavole rotonde, eventi, proiezioni e anteprime, con due momenti di grande richiamo: l’udienza privata con Papa Francesco, sabato 7 dicembre, e la celebrazione eucaristica domenica 8 dicembre con il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo. Il presidente dell’Acec, don Adriano Bianchi, ha sottolineato: “Siamo contenti di vivere questo incontro tra il Papa e le Sale della comunità e di riconfermare proprio assieme a lui la nostra passione per l’annuncio del Vangelo attraverso i linguaggi dell’arte. L’incontro con il Papa ci sostiene nel continuare, nelle forme generose del volontariato, a tenere attivi e competenti i nostri presidi culturali nel territorio, capaci di generare la bellezza necessaria alla vita delle persone”. Tra i principali appuntamenti degli “SdC Days 2019” – tutte le informazioni sono disponibili sul sito Saledellacomunita.it – si ricorda anzitutto il convegno “Sale della Comunità: una risorsa essenziale in partnership con le Distribuzioni”, oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso il Centro congressi Hotel Roma Aurelia Antica. Tra gli interventi: Richard Borg (Universal Pictures International Italy), Gabriele D’Andrea (Lucky Red), Francesco Giraldo (Acec), Michele Casula (Ergo Research), Carmine Imparato (Sas) e Vito Sinopoli (Box Office). Sabato 7 dicembre, alle ore 16, sempre presso l’Hotel Roma Aurelia Antica, è la volta della tavola rotonda, “Le sale cinematografiche nell’era delle piattaforme digitali”, con Francesca Cima (Anica), Luigi Lonigro (Anica), Mario Lorini (Anec) e Alberto Pasquale (Università Bocconi). A seguire il panel “Il cinema per ragazzi, tra formazione ed entertainment” dove sono previsti gli interventi di Fabia Bettini e Gianluca Giannelli (Alice nella Città), Giulia Serinelli (Miur) e Maria Grazia Fanchi (Almed, Università Cattolica del Sacro Cuore). Ultimo, ma non meno importante, la presentazione nel corso degli “SdC Days” del libro “Sale della Comunità, la magia continua. Undici storie spettacolari” (Effatà Editrice 2019) firmato da Raffaele Chiarulli: un racconto di cinema resilienti attraverso undici storie di Sale della comunità.