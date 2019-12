Vaticano: inaugurati il presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale in Piazza San Pietro

Sono stati inaugurati oggi pomeriggio il presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale allestiti in Piazza San Pietro. La cerimonia è stata guidata dal card. Giuseppe Bertello e da mons. Fernando Vergez Alzaga, presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Il presepe in legno, espressione della tradizione locale, proviene da Scurelle, comune della Valsugana in provincia di Trento. Giunge invece dall’Altopiano di Asiago l’abete rosso, alto circa 26 metri, con diametro di 70 centimetri, innalzato accanto all’obelisco. È stato donato insieme con una ventina di alberi più piccoli dal Consorzio di usi civici di Rotzo-Pedescala e San Pietro in provincia di Vicenza. Albero e presepe sono legati dal ricordo della tempesta dell’ottobre-novembre 2018 che devastò molte zone del Triveneto.