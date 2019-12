Sanità: sottoscritto un accordo tra Croce rossa di Roma e Policlinico Campus bio-medico

Foto Campus Bio-Medico

Oggi, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, è stato siglato l’accordo tra la Croce rossa di Roma e il Policlinico universitario Campus bio-medico. Da gennaio del prossimo anno 30 infermiere volontarie diplomate e/o allieve e 30 volontari della Croce rossa di Roma saranno operativi presso il nuovo Dipartimento di emergenza e accettazione della struttura ospedaliera universitaria della capitale. La firma è avvenuta durante un convegno organizzato per esplorare le forme di interazione tra volontari e strutture sanitarie a favore della qualità dell’accoglienza delle persone in ospedale. L’incontro dal titolo “Insieme per accogliere, confortare e assistere il cittadino in situazioni di emergenza–urgenza” ha inaugurato l’inizio di una collaborazione fondata su principi condivisi: accoglienza, conforto e assistenza del cittadino in situazioni di emergenza-urgenza. “Per le crocerossine che con la loro attività di volontariato supporteranno l’attività infermieristica – spiega Debora Diodati, presidente della Croce rossa di Roma – questo varrà anche come tirocinio formativo per le allieve. I volontari supporteranno i pazienti negli spostamenti e nell’assistenza in generale, anche in previsione dell’imminente apertura del pronto soccorso. Questa è una collaborazione che vedrà il volontariato in prima linea nel dare sostegno e conforto alle persone in cura presso il policlinico, dando modo a tante persone di trovare nella Croce rossa un punto di riferimento e un sostegno nel solco della migliore tradizione del volontariato di Croce rossa in campo sanitario”. “Quella con la Croce rossa – aggiunge Paolo Sormani, direttore generale del Policlinico Campus bio-medico – è un’alleanza strutturata, costruita sui valori comuni delle nostre istituzioni, in un contesto come il Policlinico universitario, in cui il volontariato ha una solida tradizione”.