Libri: Università Cattolica, due testi realizzati dai giovani di Matera alla fiera annuale di Roma

L’Università Cattolica porta Matera a “Più libri più liberi”: domani, venerdì 6 dicembre, nell’appuntamento annuale dell’editoria di cultura alla Nuvola di Roma, alle 2,30 in Sala Venere, saranno presentati due volumi realizzati dai giovani dei licei e istituti superiori di Matera e del Laboratorio di editoria dell’Università Cattolica. “Il guardaroba delle idee” e “Libri tra i Sassi” sono i titoli editi da EDUCatt in collaborazione con Fondazione Matera Basilicata 2019 Capitale europea della Cultura. All’incontro interverranno Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore dell’Università Cattolica; Roberto Cicala, coordinatore del Laboratorio di editoria; il dirigente scolastico dell’Istituto “Duni-Levi” di Matera, Patrizia Di Franco, e il direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri. Il libro “Il guardaroba delle idee” è “letteralmente un guardaroba pieno di idee, proposte da ragazzi che guardano al futuro e sono alla ricerca di una svolta”. Progetti sociali, culturali, ecosostenibili, illustrati all’interno del volume da citazioni e illustrazioni sempre a cura di studenti lucani, in collaborazione con i loro colleghi dell’Università Cattolica di Milano, con i quali provare a cambiare la loro terra. Il volume “Libri tra i Sassi” ripercorre gli sguardi letterari dei maggiori autori di ieri e oggi, da Orazio a Carlo Levi, da Ernesto de Martino a Rocco Scotellaro, da Raffaele Nigro a Giuseppe Lupo, raccogliendoli in un’antologia di ricordi, memorie, immagini e suggestioni di quella terra.