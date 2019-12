Diocesi: Udine, morto l’arcivescovo emerito Pietro Brollo. Mons. Mazzocato, “ha affrontato con grande fede e straordinaria forza d’animo la malattia”

“Il Signore ha chiamato a sé mons. Pietro Brollo, arcivescovo emerito delle nostra arcidiocesi e della diocesi di Belluno-Feltre, dopo un ultimo periodo di malattia davvero faticoso, ma che lui aveva ammirevolmente affrontato con grande fede e con straordinaria forza d’animo. In questo momento tutta la famiglia diocesana – il sottoscritto, i sacerdoti, i laici – si stringe nelle preghiera per affidare al Signore questo pastore, e figlio di questa terra, che ha suscitato attorno a sé profonda stima e grande affetto per il suo stile buono, signorile, disponibile, sempre rispettoso. Ci stringiamo anche attorno ai fratelli e a tutti i familiari che lo hanno accolto e accudito in questi anni dopo che aveva concluso il suo servizio di vescovo ordinario a Udine”. Con queste parole l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha dato notizia della morte nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre di mons. Pietro Brollo, arcivescovo emerito di Udine. Proprio nell’ultimo numero del settimanale “La Vita Cattolica” il presule aveva chiesto ai lettori e a tutte le comunità cristiane una preghiera speciale a Dio Padre chiedendo per mons. Brollo “forza e serenità spirituale in questo tempo di debolezza e di croce”.

Nato a Tolmezzo il 1° dicembre 1933, mons. Pietro Brollo frequentò nel capoluogo carnico le elementari, le medie e, nel collegio Don Bosco, il ginnasio. Entrato nel seminario di Udine nell’ottobre 1949, vi frequentò il liceo classico e la propedeutica. Nel 1953 si trasferì per lo studio della Teologia a Roma, nel Seminario Romano. Si laureò in Teologia alla Pontificia Università del Laterano. Ordinato sacerdote nel duomo di Tolmezzo il 17 marzo 1957 da mons. Giuseppe Zaffonato, vi celebrò la prima messa il 19 marzo seguente. Nominato da Giovanni Paolo II vescovo titolare di Zuglio Carnico e ausiliare dell’arcivescovo di Udine, svolse anche il compito di vicario generale dell’arcidiocesi di Udine. Chiamato da Giovanni Paolo II a guidare la diocesi di Belluno-Feltre il 2 gennaio 1996 fu poi eletto arcivescovo di Udine come successore di mons. Alfredo Battisti il 28 ottobre del 2000. Divenne arcivescovo emerito di Udine il 20 agosto 2009.

Le esequie di mons. Pietro Brollo saranno celebrate sabato 7 dicembre alle 14.30 nella cattedrale di Udine. La salma è stata accolta alle 12 di oggi, giovedì 5 dicembre, nel duomo di Tolmezzo alla presenza di tutti i sacerdoti della Carnia, dove resterà fino a sabato mattina, quando alle ore 9 sarà trasferita in cattedrale a Udine per il funerale e la sepoltura. Alle 15 di oggi, tutte le campane della Carnia suoneranno in contemporanea. Alle 18 sarà celebrata la messa di suffragio e alle 20 ci sarà la veglia di preghiera fino alle 23.

Domani, venerdì 6 dicembre, alle 10 e alle 18 saranno celebrate le messe di suffragio, mentre alle 20 ci sarà la veglia di preghiera. I funerali saranno trasmessi in diretta radiofonica dall’emittente diocesana Radio Spazio La voce del Friuli e in streaming sul sito diocesano.