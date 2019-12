Diocesi: Cuneo e Fossano, il 6 dicembre veglia di preghiera per la pace nel mondo

Sarà il santuario “Regina Pacis” di Fontanelle di Boves (Cn) ad ospitare nella serata di venerdì 6 dicembre la veglia interdiocesana di preghiera per la pace nel mondo, promossa dalle diocesi di Cuneo e di Fossano e dalla Commissione Giustizia e pace.

Nel corso della veglia, con inizio alle 20.45 e animata dal Coro interparrocchiale Pacem in terris di Cuneo, porteranno la loro testimonianza Ilaria Lamberti e Silvia Abbà, volontarie nei campi profughi del Libano per Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXII.