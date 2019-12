Dialogo interreligioso: Comitato per documento fratellanza umana ha consegnato al segretario generale dell’Onu un messaggio del Papa diAl-Tayyeb

I membri del Comitato Superiore costituito lo scorso 20 agosto per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune (Abu Dhabi 4 febbraio 2019), guidati dal card. Ayuso Guixot e dal Giudice Muhammad Abd al-Salam, hanno incontrato ieri a New York il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, per consegnargli un messaggio di Papa Francesco e del Grand Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb. A renderlo noto è oggi il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Il Comitato è attualmente composto da membri cristiani, musulmani ed ebrei, e presieduto dal card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Guterres – si legge nella nota – “ha manifestato apprezzamento e disponibilità per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di lavorare a servizio dell’umanità intera”. Egli ha inoltre designato Adama Dieng, United Nations Secretary General’s Special Adviser for Hate Speech and the Prevention of Genocide, rappresentante delle Nazioni Unite per seguire le attività proposte e collaborare con il Comitato Superiore.