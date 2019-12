Cristiani perseguitati: Acs, a Natale la campagna solidale “Doni di fede”,

A Natale niente regali materiali, ma “Doni di Fede”, capaci di cambiare la vita di alcune decine di migliaia dei 300 milioni di cristiani perseguitati in tutto il mondo. È la nuova campagna lanciata per Natale da Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) che offre la possibilità di “donare ai propri cari un regalo davvero speciale, il sostegno ai tanti cristiani perseguitati in tutto il mondo”. Sulla pagina dedicata del sito della Fondazione pontificia (acs-italia.org/doni-di-fede/) è possibile scegliere tra diversi tipi di doni: dall’assistenza legale ad un cristiano ingiustamente accusato, al sostegno ad una famiglia di cristiani rifugiati, al supporto all’opera di sacerdoti e suore, al latte in polvere per i piccoli cristiani siriani. Per ogni “Dono di Fede” sarà possibile scaricare un biglietto con la descrizione del progetto sostenuto da inviare alla persona cara destinataria del regalo. “In occasione della nascita di Gesù, quale dono più appropriato per i nostri cari di offrire a loro nome un regalo ad un bambino cristiano in Medio Oriente? – afferma il direttore di Acs, Alessandro Monteduro – oppure di sostenere gli studi di giovani seminaristi che, pur in terre di persecuzione, desiderano diventare sacerdoti?” Numerosi benefattori hanno già aderito alla campagna, che è stata accolta con entusiasmo anche dai cristiani sostenuti da Acs in tutto il mondo, alcuni dei quali hanno testimoniato attraverso dei video l’importanza dei Doni di Fede.