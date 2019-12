50° ordinazione Papa Francesco: una speciale intenzione di preghiera nelle chiese della diocesi di Roma

“Per Papa Francesco che il prossimo 13 dicembre celebra il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale: il Signore che lo ha chiamato a essere amministratore dei Santi Misteri e vescovo di Roma lo guidi e lo sostenga con la grazia del suo Spirito e gli doni la consolazione che deriva dalla preghiera di tutta la Chiesa. Preghiamo”. Questo il testo della preghiera dei fedeli che domenica 8 dicembre verrà recitata durante tutte le Messe in tutte le chiese della diocesi di Roma, in occasione dei cinquant’anni di sacerdozio di Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio ricevette infatti l’ordinazione presbiterale il 13 dicembre 1969 con l’imposizione delle mani da parte dell’arcivescovo di Córdoba Ramón José Castellano.

A diffondere l’intenzione di preghiera è stato il card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, che ha scritto una lettera in vista dell’importante anniversario. “Rendiamo grazie al Signore per questi 50 anni di ministero, di cui 27 di episcopato”, esordisce il porporato. Quindi prosegue, rivolgendosi ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose e ai fedeli della diocesi: “Abbiamo tutti nella mente e nel cuore l’immagine del 13 marzo 2013, quando presentandosi al mondo, il Papa ha chiesto per la prima volta di pregare per lui. Ricordiamo quel silenzio improvviso, mentre, guardando la nostra città, si chinava a ricevere la benedizione dal Cielo attraverso l’intercessione del popolo di Dio: un silenzio, un gesto, una preghiera unanime, forte, ‘di famiglia’”.

Il card. De Donatis ricorda inoltre come la richiesta di preghiera sia costante nei discorsi del Santo Padre: “‘Per favore, non dimenticatevi di pregare per me’. Sono le parole finali di ogni domenica, dalla finestra dell’Angelus, di ogni incontro, di ogni momento”. Così tutta la comunità diocesana di Roma si stringe attorno al suo vescovo e prega per lui.