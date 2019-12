Vigili del fuoco: Mattarella, “loro azione costellata da innumerevoli successi e tante pagine tragiche e dolorose”. Sono “volto amico e attento dello Stato”

“L’azione dei Vigili del fuoco, costellata da innumerevoli successi operativi ma anche da tante pagine tragiche e dolorose, si è accompagnata nel tempo ad un sentimento di sempre maggiore vicinanza e sintonia con le collettività, che in essi ripongono piena e fiduciosa stima”. È il tributo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa di santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

In un messaggio, il Capo dello Stato, sottolinea come sia “una relazione che nasce dal dovere stesso di solidarietà e mutualità, insito nel contratto sociale: nell’assicurare il soccorso urgente alle persone in pericolo, nel garantire l’incolumità di gruppi o singoli individui, nel corrispondere alle istanze di sicurezza della popolazione, gli apparati dello Stato si fanno strumento di coesione e benessere comune, dando concretezza al sentimento di appartenenza alla medesima comunità nazionale, che si rafforza ancor di più nei momenti di emergenza e di calamità”.

Dopo aver rivolto “un ricordo commosso e riconoscente ai caduti nello svolgimento del servizio, fra i quali i tre Vigili recentemente deceduti nell’Alessandrino, a quelli rimasti feriti nonché alle loro famiglie”, Mattarella evidenzia che “attraverso l’opera dei Vigili del Fuoco, lo Stato mostra un volto amico e attento: pronto nell’intervento, vicino a chi è in difficoltà, accessibile a chi ha bisogno di una corretta informazione”. Oltre a ricordare “le campagne di comunicazione e sensibilizzazione a favore dei più giovani” per “diffondere e consolidare una sempre più matura cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi”, il presidente della Repubblica mette in luce come “in un Paese che si caratterizza per la straordinaria ricchezza e varietà del suo patrimonio artistico e culturale, i Vigili del Fuoco sono altresì una fondamentale risorsa a protezione di quei beni, difesi e tratti in salvo quando gli eventi ne minacciano l’integrità, come accaduto ancora di recente in diverse località. Uguale cura è rivolta ai non meno preziosi beni ambientali e paesaggistici, alla cui tutela i Vigili del Fuoco concorrono in fattiva sinergia con le altre componenti preposte alla loro salvaguardia”.