Papa Francesco: udienza, tra i 9mila in piazza anche un gruppo di sbandieratori

Papa Francesco ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro intorno alle 9, accolto dalle 9mila persone che oggi gremiscono piazza San Pietro, in una tersa giornata di sole che ha fatto capolino nella Capitale dopo la pioggia degli ultimi giorni. A fare da “coreografia” per tutta la durata dell’appuntamento del mercoledì con i fedeli, un gruppo di sbandieratori e musici di Foligno. Vestiti di rosso e di bianco nelle loro fogge medievali, hanno accompagnato con i loro squilli di tromba e il rullo dei tamburi il passaggio del Papa, che come di consueto ha percorso a piedi il tratto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, al termine del giro in papamobile tra i vari settori delimitati dal colonnato dei Bernini. Protagonisti dell’udienza, come sempre, in bambini, che il Papa ha baciato e accarezzato lungo il percorso.