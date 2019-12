Papa Francesco: udienza, ricorda padre Popieluszko, “assassinato dai servizi comunisti”

Salutando, al termine dell’udienza, i pellegrini polacchi, il Papa ha salutato in particolare gli organizzatori e i partecipanti ala conferenza dedicata al Beato padre Popieluszko, che si è svolta all’Università Urbaniana, in apertura della mostra a lui dedicata. “Vi ringrazio per il mantenimento della memoria di questo zelante sacerdote e martire – le parole di Francesco – che, barbaramente assassinato dai servizi comunisti, ha dato la vita per l’amore di Cristo, della Chiesa e degli uomini, soprattutto quelli privati della libertà e della dignità”. “Domenica in Polonia cade la XX Giornata di preghiera e di aiuto alla Chiesa dell’Est”, ha poi ricordato il Santo Padre: “Vi raccomando questa importante opera re ringrazio tutti i polacchi che si impegnano a favore della Chiese confinanti, nello spirito dell’amore fraterno”.